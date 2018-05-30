США назвали сроки окончания антироссийских санкций

США отменят введенные в отношении России санкции, когда Москва выведет свои силы из Донбасса, а контроль над Крымом передаст Киеву. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает ТАСС.

По ее словам, США вместе с Францией, Германией и Украиной работали над способами вернуть мир на восток Украины. «Тем не менее, Россия отказалась от реального сотрудничества и наши попытки застопорились начиная с января», — заявила Хейли.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам. Москва также заявляет, что российских войск на Донбассе нет, и РФ не является стороной конфликта на Украине, а лишь выполняет роль посредника в урегулировании кризиса.

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