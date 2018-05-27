На Украине нашли способ уничтожить Россию

На Россию необходимо давить санкциями — именно таким способом был уничтожен Советский союз. Об этом завил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, сообщает РИА Новости.

«Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России, больше решительных действий в этом направлении», — отметил Тука.

По мнению политика, наикрупнейшая в мире империя была уничтожена без единого выстрела, самым санкционным способом. Тука добавил, что к исчезновению СССР также привел ряд других факторов, в том числе гонка вооружений.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!