Депутатов Верховной Рады призвали начать импичмент Порошенко

Депутаты Верховной Рады Украины от партии «УКРОП» («Украинское объединение патриотов») призвали коллег по парламенту поставить подписи за импичмент президента страны Петра Порошенко. Заявление размещено на сайте политическое объединения.

«Чем дольше Порошенко будет оставаться президентом, тем стремительнее наша страна будет катиться к пропасти», — говорится в заявлении семи депутатов, подписавшихся под документом, который должен начать парламентскую процедуру отставки президента в порядке импичмента.

«Оснований для [импичмента] более чем достаточно: ряд коррупционных скандалов, тайный отдых на Мальдивах, пленки Онищенко, требующие детального расследования, оборонительные контракты для себя и своих бизнес-партнеров, проплаченная встреча с [президентом США Дональдом] Трампом и многое другое», — подчеркнули депутаты Рады от «УКРОПа».

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Также депутаты вспомнили об обещаниях Порошенко во время предвыборной кампании в 2014 году. «Он убеждал, что АТО (антитеррористическая операция в Донецкой и Луганской областях — прим. «Ленты.ру») продлится считаные дни, уверял, что доллар будет по 10 [гривен], клялся продать российский Roshen (липецкую кондитерскую фабрику Roshen — прим. «Ленты.ру») и вернуть Крым», — напомнили они.

«Впрочем, на практике глава государства четыре года только испытывал терпение украинцев преступной бездеятельностью. Агрессор (так на Украине называют Россию — прим. «Ленты.ру») до сих пор ведет свой бизнес в Украине, государство еще активнее торгует с РФ, дипломатические отношения с захватчиком не расторгнуты. Более того, власть закрывает глаза на деятельность шпионских учреждений типа "Россотрудничества", которые вербуют украинцев, орудуя глубоко в тылу», — подчеркнули в партии.

«Небесная сотня отдала свои жизни на Майдане, а украинские воины уже пятый год гибнут на востоке совсем не для того, чтобы во главе страны стоял бездействующий президент», — заключили депутаты от «УКРОПа».

Сбор подписей под заявлением, которое позволит начать процедуру отстранения Порошенко от власти, в середине мая начал депутат Рады Юрий Деревянко. 25 мая он заявил, что свои подписи поставили уже 64 депутата из 450. Согласно украинскому законодательству, для обсуждения на пленарном заседании и принятия решения об инициировании вопроса об отстранении президента требуется 226 голосов.

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