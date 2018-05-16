Депутаты выступили за импичмент Порошенко

51 депутат Верховной Рады поставил свои подписи под заявлением, которое позволит начать процедуру отстранения от власти президента Украины Петра Порошенко. Об этом в своем Facebook сообщил нардеп Юрий Деревянко.

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Среди подписавшихся — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, а также несколько депутатов из правящего «Блока Петра Порошенко».

Деревянко состоит в партии «Рух новых сил» депортированного с Украины Михаила Саакашвили, он начал сбор подписей по инициативе бывшего президента Грузии. По словам депутата, импичмент позволит «расследовать возможные преступления» Порошенко. «Мы слышали от СМИ, в том числе и международных, о так называемых "панамских оффшорах" Порошенко, об аферах при закупке топлива для армии "Трейд Коммодити", о коррупции на закупках военной техники на заводах Порошенко, о схеме "Ротттердам +", которая дает сверхприбыли, возможно, и президенту», — приводит слова политика «Украинская правда».

По украинскому законодательству, для обсуждения на пленарном заседании и принятия решения об инициировании вопроса об отстранении президента требуется 226 голосов.

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