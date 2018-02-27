Украинские депутаты забросали нацгвардейцев камнями

Возле здания Верховной Рады Украины во вторник, 27 февраля, произошла потасовка между протестующими и сотрудниками Национальной гвардии. Об этом сообщают «Факты».

«Под Верховной Радой организацией "Рух новых сил“ [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили была организована провокация. Перед зданием ВР выкатили шины и пытались их поджечь. Когда сотрудники полиции не дали этого сделать, в них полетели камни», — сообщил депутат украинского парламента Антон Геращенко.

Сам Саакашвили на своей странице Facebook написал, что не имеет к акции никакого отношения. «Геращенко, так же, как его хозяева — [министр внутренних дел Украины Арсен] Аваков и [президент Украины Петр] Порошенко — мерзкие лгуны», — подчеркнул политик.

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О причастности к акции в своем Facebook объявило националистическое «Движение "Освобождение"». По словам представителей организации, они требуют отставки Порошенко и спикера Рады Андрея Парубия.

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что в потасовке принимали участие и парламентарии, забросавшие нацгвардейцев камнями. «Как говорят сами нацгвардейцы, среди тех, кто бросал в них камни сегодня, снова были депутаты Верховной Рады. Извините, но бросать камни в нацгвардейцев, которые вчера вернулись со второй линии фронта, — это просто преступление. Кто хочет воевать — может воевать», — сказала она.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк указал, что в результате столкновений пострадали десять сотрудников правоохранительных органов — у нескольких из них переломы, в том числе ключицы и переносицы.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко отметил, что девять человек из числа нападавших были задержаны. Информацию о депутатах Рады среди пикетирующих здание парламента он подтвердить не смог.

31 августа 2015 года сторонники украинских националистических партий пикетировали Верховную Раду, рассматривавшую законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти. Возле здания парламента произошел взрыв, в результате которого погибли четыре человека — три сотрудника Национальной гвардии и один боец Вооруженных сил страны.

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