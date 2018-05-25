В Киеве разработали план действий против «агрессии России» в Азовском море

Депутаты Верховной Рады Украины от партии «УКРОП» («Украинское объединение патриотов») разработали и направили правительству страны план действий по отражению «агрессии России» в Азовском море. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщается на сайте партии.

Отмечается, что у Киева на данный момент нет плана действий по восстановлению свободного использования Азовского моря после возведения Россией моста через Керченский пролив. «Действия Черноморского флота РФ, оккупационной военной группировки в Крыму, вооруженных сил России, размещенных в Южном федеральном округе РФ, поставили под угрозу оккупации регионы Украины, прилегающие к акватории Азовского моря. Ситуация обострилась во второй половине мая 2018 года», — подчеркнули депутаты.

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«Создается впечатление, что украинская власть не осознает угрозу ситуации в регионе Азовского моря. Руководство государства не предложило никакой контрстратегии, которая препятствовала бы дальнейшей оккупации суверенной Украины», — заявили в партии, указав, что открытие Крымского моста осложнило работу украинских портов в Бердянске и Мариуполе и может привести к их закрытию. Также в «УКРОПе» уверены, что Москва пытается перекрыть Украине доступ к полезным ископаемым и промышленному вылову рыбы в Азовском море и Керченском проливе.

Парламентарии призвали правительство страны внести на рассмотрение президента Петра Порошенко предложение о расторжении дипломатических отношений с Россией. По их задумке, украинские дипломаты должны проинформировать дружественные государства об «агрессивных действиях России в Азовском море» и инициировать рассмотрение этого вопроса на заседании Совета Безопасности ООН.

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Все украинско-российские соглашения о сотрудничестве или совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива предложено разорвать, а территориальные воды Украины следует взять под охрану, обеспечив их морское патрулирование. Кроме того, депутаты предлагают правительству инициировать создание многонационального военно-морского соединения специального назначения и призвать международных партнеров Украины ввести санкции против всех российских портов в Черном и Азовском морях.

16 мая Государственный департамент США назвал главную негативную сторону открытия Крымского моста. В ведомстве указали, что сооружение препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив — единственный путь к территориальным водам Украины в Азовском море. В заявлении Госдепа также говорилось, что возведение моста — попытка Москвы укрепить «незаконный захват и оккупацию Крыма».

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта — почти 228 миллиардов рублей.

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