Россия рассказала о несамостоятельности Евросоюза из-за санкций

Санкции Евросоюза в отношении России, связанные с ситуацией в Керченском проливе, продавливаются со стороны США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Сочи, передает «Интерфакс».

По его словам, подобные ограничения будут приниматься под мощнейшим давлением Вашингтона. Это «лишний раз говорит о несамостоятельности Евросоюза», подчеркнул Лавров.

Министр считает, что таким образом европейцы расписываются в своей полной неспособности заставить президента Украины Петра Порошенко выполнять минские договоренности. Глава МИД также подчеркнул, что Россия санкции ни с кем не обсуждает.

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12 февраля газета Financial Times написала, что ограничения в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе могут быть введены уже в ближайшие месяцы.

31 января спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон и Брюссель рассматривают новые санкции, которые можно ввести в отношении России.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины и 24 моряка. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».

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