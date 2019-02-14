Москва отказалась воспринимать санкции США всерьез

Москва не воспринимает готовящиеся санкции США всерьез. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, ее слова передает РИА Новости.

«Говорить серьезно об очередных рассуждениях американских законотворцев в данном случае язык не поворачивается, потому что люди, которые творят законы, все-таки должны разбираться в праве не только внутреннем, но и международном, невозможно», — пояснила Захарова, добавив, что «это уже случай медицинский».

США хотят ввести две группы ограничительных мер. Первая — ответ на предполагаемое вмешательство России в выборы в других странах. Санкции будут наложены на инвестиции в российские топливные проекты вне РФ, российские банки, киберсектор и суверенный долг. Также ограничения будут распространены на политиков и бизнесменов, которые «прямо или косвенно содействуют незаконной и коррупционной деятельности в интересах [президента России] Владимира Путина».

Второй блок санкций вводится в ответ на инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре прошлого года. Он предполагает ограничения против 24 сотрудников ФСБ, которых США считают виновными в агрессии по отношению к украинским морякам. Помимо этого Соединенные Штаты намерены ввести санкции против российского судостроительного сектора, если «Россия нарушит свободу судоходства в Керченском проливе или где-либо еще в мире». По словам авторов законопроекта, новые санкции будут жестче всех тех, что вводились ранее.

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