Еще одна страна наказала Россию за инцидент в Керченском проливе

Канада ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Меры введены в координации с Евросоюзом и США. «Это подчеркивает сплоченность партнеров по обе стороны Атлантики против российской агрессии в отношении Украины и нарушении Россией международного права», — говорится в сообщении.

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Ранее 15 марта сообщалось, что страны Евросоюза ввели новые санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. До этого ограничительные меры в связи с этими событиями анонсировали в США — американские дипломаты планируют ввести их в отношении 24 человек.

25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все 24 члена экипажей задержанных кораблей были арестованы, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».

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