Украинские санкции помешали российскому мегапроекту

Минтранс попросил перенести сроки подготовки проектной документации порта Тамань на полгода (до октября 2019 года), чтобы исключить риск применения санкций со стороны Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо министра транспорта Евгения Дитриха к вице-премьеру Максиму Акимову.

В письме министр просит изменить срок корректировки проектной документации для строительства сухогрузного морского порта Тамань с марта на октябрь 2019 года. Документ сейчас изучают в аппарате вице-премьера.

Чтобы исключить риск ограничений со стороны Украины, с инвесторами согласовали перенос подходного канала (участок судоходного канала, обеспечивающий безопасное расхождение судов). Канал хотят расположить таким образом, чтобы он не заходил на территорию Украины в границах до 2014 года.

Стоимость строительства порта Тамань составляет 170 миллиардов рублей, на первом этапе в рамках проекта запланировано строительство семи терминалов с общим грузооборотом 66,94 миллиона тонн. Порт будут строить на условиях концессии.

В прошлом году Украина начислила российским авиакомпаниям штрафы в размере 209 миллионов долларов за полеты в Крым после его присоединения к России. Деньги планируется взыскивать через суд. В числе компаний, к которым у украинской стороны претензии, — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Саратовские авиалинии», «ЮТэйр», «Россия», «Нордавиа», «Глобус», «Ред вингс»,«Вим-Авиа», «Ямал» и другие.

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