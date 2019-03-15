США ввели санкции против российских компаний из-за Украины

США ввели санкции против восьми российских компаний, сообщили в управлении по контролю за иностранными активами американского Минфина, передает РИА Новости.

Среди попавших под ограничения компаний — четыре предприятия из Крыма, два из Санкт-Петербурга и по одному из Республики Татарстан и Ярославской области. Их обвиняют в отъеме собственности у Украины ради оказания услуг российским военным.

Указывается, что Зеленогорский судостроительный завод имени Горького производит ракетные корабли, которые поставляет ВМФ России. Завод сотрудничал с крымским конструкторско-технологическим бюро «Судокомпозит», также попавшим под санкции.

Два петербургских предприятия — «Океанприбор» и АО «Звезда» — участвовали в проекте крымского судостроительного завода «Море», ранее внесенного в санкционные списки. «Океанприбор» к тому же занимается производством гидроакустического оборудования.

Под ограничительные меры также попали крымские предприятия «Фиолент» за производство оборудования для ВС России, «СК Консоль-строй ЛТД» и «Новые проекты» за добычу нефти и газа на полуострове.

Крым, оказавшийся после распада Советского Союза в составе независимой Украины, был снова присоединен к России в марте 2014 года. Киев, ЕС и США считают действия Москвы аннексией полуострова.

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