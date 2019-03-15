Госдума собралась заставить Украину платить за разрушение Крыма

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить Крыму компенсацию за потери, которые понес полуостров во время пребывания в составе республики. Об этом депутат заявил в пятницу, 15 марта, на совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, передает ТАСС.

Володин предложил поручить профильным комитетам российского и крымского парламентов подсчитать, «сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины», «сколько потерял народ, какие права были нарушены».

«И через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет», — заявил спикер, вызвав аплодисменты.

По мнению депутата, этими вопросами надо заняться, «не откладывая». Володин поручил своему заместителю Петру Толстому озвучить результаты подсчетов в европейских парламентских организациях.

Спикер Госдумы отметил, что Украина обошлась с Крымом «очень и очень непорядочно», нарушив основополагающие права жителей: на язык и на образование на своем языке. «[Украина] разрушила экономику Крыма и Севастополя — практически аннексия», — заявил Володин.

Крым, оказавшийся после распада Советского Союза в составе независимой Украины, был снова присоединен к России в марте 2014 года. Киев, ЕС и США считают действия Москвы аннексией полуострова.

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