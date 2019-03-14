Музеи отметят годовщину крымской весны

Федеральные музеи подготовили специальную программу в честь пятилетия присоединения Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры России.

Так, на портале Музеев Московского Кремля появилась возможность посмотреть виртуальную выставку «Екатерина II и Крым». В рамках проекта 20 и 27 марта также покажут театрализованную программу «Путешествие императрицы Екатерины II в Крым» в Государственном историческом музее.

Центральный музей современной истории России 14 марта организует онлайн-викторину по истории взаимоотношений России и Крыма, а в Музее Мирового океана пройдет показ работ крымских художников, принявших участие в Первом Балтийском художественном пленэре.

Отмечается, что Севастополь, Санкт-Петербург, Новосибирск, Вязьма, Архангельск, Белгород и Владимир примут участие в телемосте «Нахимовская ленточка морским узлом связала города, эпохи, поколения», который запланирован в Музее Победы.

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