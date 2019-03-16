Россия снова пригрозила Западу ракетами

Россия может разместить новые ракеты на своей европейской территории при условии, что США поступят аналогичным образом и нарастят свой арсенал в Европе. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» рассказал замминистра иностранных дел Александр Грушко.

«Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]. Но одновременно мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны, до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства», — отметил Грушко.

Таким образом, по словам замглавы МИД, Брюссель сам заинтересован в сдерживании оружейного потенциала США и должен «воспротивиться этим планам, если они реально появятся».

Ранее в похожем ключе высказывался посол России в США Анатолий Антонов. Он говорил, что Москва вынуждена будет развернуть свои ракеты, в результате чего «вся территория Европы будет покрыта».

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что, несмотря на агрессивные заявления российских властей, альянс не собирается размещать новые ракеты в европейских странах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!