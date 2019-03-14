Кремль отреагировал на планы США испытать запрещенные ракеты

Планы США испытать ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), являются «логическим продолжением» позиции Вашингтона. Об этом в четверг, 14 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Именно США нарушали положения договора и заранее включили в проект бюджета пункт о научно-исследовательских работах (НИР) по запрещенным ракетам, подчеркнул Песков.

«Естественно, реализация НИР без испытаний зачастую бывает невозможна, — отметил представитель Кремля. — Поэтому это логическое продолжение ситуации».

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Москва «весьма аргументированно и с доказательствами» демонстрировала всем, что именно Вашингтон стал «источником слома» ДРСМД, заявил Песков. Соединенные Штаты применяли системы, которые «де-факто шли в нарушение с основными положениями» договора, подчеркнул он.

«Мы категорически не согласны с какими-либо упреками в наш адрес о том, что мы не хранили верность этому документу», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

О том, что Пентагон планирует провести испытать ракеты, которые были запрещены ДРСМД, ранее сообщило Associated Press со ссылкой на источник в американском оборонном ведомстве. Вашингтон хочет в августе испытать крылатую ракету с радиусом действия около тысячи километров, в ноябре — баллистическую ракету с дальностью три-четыре тысячи километров. Ядерного оружия на них не будет.

4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Президент США Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора еще в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа Москву.

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