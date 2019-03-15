США начали производить запрещенные ракеты

США начали производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Министерства обороны США подполковник Мишель Балданза.

Она подчеркнула, что Вашингтон еще не предпринимал «необратимых шагов» на данном этапе, поэтому, в случае соблюдения Россией правил договора, США могут отменить свое решение о выходе из него.

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«Только Россия будет нести ответственность за слом договора, если она не вернется к его полному и проверяемому соблюдению, уничтожив ко 2 августа, то есть к окончанию периода в шесть месяцев, свои системы, нарушающие соглашение», — сказала Балданза.

14 марта стало известно, что Пентагон планирует провести испытания ракет, запрещенных ДРСМД. Речь идет о крылатой ракете с радиусом действия около одной тысячи километров, а также о баллистической ракете с дальностью три-четыре тысячи километров. Отмечается, что ядерного оружия на них не будет. Испытания первой ракеты пройдут в августе, а второй — в ноябре.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора еще в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа Москву.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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