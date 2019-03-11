США начали изучать создание запрещенных ракет

Вашингтон начал изучать возможность создавать ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон, передает ТАСС.

«Министерство обороны может начать эти научные исследования и разработки, которыми они до сих пор не занимались в связи с тем, что мы соблюдали договор», — отметила она на конференции в вашингтонском Фонде Карнеги. Томпсон уточнила, что Пентагон «только начал» изучать эту тему и обдумывает свои последующие шаги.

Замгоссекретаря также добавила, что Китай не заинтересован в присоединении к ДРСМД. Она отметила, что в таком случае Пекину «придется уничтожить большую часть своего арсенала», на что он вряд ли пойдет.

Ранее Томпсон заявляла, что США собираются создавать запрещенные ДРСМД ракеты.

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6 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет ввязываться в новую гонку вооружений из-за того, что США создают угрозу ее безопасности.

4 марта сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД. Российская сторона делает это «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия». Решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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