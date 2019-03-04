Путин вывел Россию из ракетного договора

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает пресс-служба Кремля.

Российская сторона, следует из текста документа, приостанавливает выполнение ДРСМД «до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия».

Этим же указом глава государства поручил МИД уведомить участников договора, то есть США, о приостановлении выполнения соглашения.

Материалы по теме США выходят из ракетного договора Мир ждет новая гонка вооружений. Россия к ней готова

Соответствующие меры Путин анонсировал 2 февраля. Тогда он заявил, что это зеркальный ответ на аналогичные действия Вашингтона, и пообещал, что в России будут вестись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере вооружений, которые запрещены по условиям ДРСМД.

Американская сторона, настаивающая на том, что Москва продолжает нарушать соглашение, в декабре прошлого года объявила, что если Россия не вернется к исполнению договоренностей, США инициируют выход из ДРСМД.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». Москва это отрицает.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!