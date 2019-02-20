Путин указал США и «подхрюкивающим сателлитам» на нарушения ДРСМД

США уже давно прямо и грубо нарушают положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако Россия не намерена действовать тем же образом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному cобранию. Трансляция доступна на YouTube.

«Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом сами ищут оправдания и назначают виновных, а потом мобилизуют своих сателлитов, которые подхрюкивают американцам», — сказал он.

Путин указал, что Вашингтон нарушил четвертую статью соглашения о ликвидации ракет и их пусковых установок, поскольку регулярно запускает ракеты-мишени средней дальности Tomahawk, а также шестую статью о запрете на производство и летные испытания такого типа вооружения, когда развернул универсальные пусковые установки в Польше и Румынии.

«Законные интересы России игнорируются, организуются антироссийские санкции, полностью и в одностороннем порядке демонтируется правовая база международной безопасности», — сказал российский лидер.

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В такой ситуации Россия будет вынуждена создать и развернуть соответствующие виды вооружений в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений и применения угрожающих ее безопасности ракетных комплексов, подчеркнул президент.

«Пусть посчитают дальность и скорость перспективных систем оружия. Пусть сначала посчитают, а потом принимают решения, которые могут создать дополнительные угрозы для нашей страны», — добавил он.

2 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Американская сторона настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Трамп отметил, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысяч километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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