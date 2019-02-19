Россия опровергла подмену подозрительной ракеты

В Министерстве обороны России заявили, что сообщения о подмене крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М», якобы нарушающей Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сфабрикованы спецслужбами США. Об этом сообщает РИА Новости.

Целью вброса, по словам официального представителя ведомства Игоря Конашенко, является попытка избежать ответственности за ложь. Он отметил, что обвинения в том, что ракета нарушает Договор РСМД, основаны на фальшивых данных американской разведки.

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Ранее 19 февраля Россию обвинили в том, что иностранным военным атташе якобы была показана ракета, которая не имеет ничего общего с 9М729. Согласно докладу ЦРУ и Национального агентства геопространственной разведки, на брифинге 23 января Минобороны России выдало за 9М729 другое изделие. По разведывательным данным, транспортно-пусковой контейнер демонстрируемой ракеты был меньше, чем тот, что необходим для пусков 9М729. Также на брифинге была показана пусковая установка, которая не используется для данного оружия.

2 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США.

Американская сторона настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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