Мир
 
Последние новости
Известный украинский журналист назвал российские шоу предметом зависти Геббельса
Вячеслав Зайцев оценил заслуги Карла Лагерфельда
Московским водителям дали сутки на бесплатную стоянку 
Марат Башаров отреагировал на новости о своем разводе
Лекарство от старения впервые применили на людях
Женщина отбила щенка от ястреба
Следователи выяснили подробности смерти найденного с пакетом на голове срочника
Российской экономике предсказали новый удар от США
Стал известен список прессы на столе Путина
Новости партнеров

Россия опровергла подмену подозрительной ракеты

Перейти в «Мою Ленту»

В Министерстве обороны России заявили, что сообщения о подмене крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М», якобы нарушающей Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сфабрикованы спецслужбами США. Об этом сообщает РИА Новости.

Целью вброса, по словам официального представителя ведомства Игоря Конашенко, является попытка избежать ответственности за ложь. Он отметил, что обвинения в том, что ракета нарушает Договор РСМД, основаны на фальшивых данных американской разведки.

Ранее 19 февраля Россию обвинили в том, что иностранным военным атташе якобы была показана ракета, которая не имеет ничего общего с 9М729. Согласно докладу ЦРУ и Национального агентства геопространственной разведки, на брифинге 23 января Минобороны России выдало за 9М729 другое изделие. По разведывательным данным, транспортно-пусковой контейнер демонстрируемой ракеты был меньше, чем тот, что необходим для пусков 9М729. Также на брифинге была показана пусковая установка, которая не используется для данного оружия.

2 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США.

Американская сторона настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Предыстория: Россию обвинили в подмене подозрительной ракеты
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россию обвинили в подмене подозрительной ракеты
В НАТО поведали о мерах против российских ракет
МИД счел доказательства США по ДРСМД основанными на снимках из интернета
Другие материалы рубрики
Мир00:0518 февраля
Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Новый мировой беспорядок

Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
17:24Сегодня

Эсминец США второй раз с начала года поплыл в Черное море

13:49Сегодня

Опубликовано видео «охоты» российских вертолетов в Сирии

17:48Сегодня

В Японии рассказали о законности широкой талии

Мир00:0217 февраля

«Китайцы шли цепями на пулеметы»

40 лет назад началась война главных коммунистических держав Азии. СССР остался не у дел
15:16Сегодня

Еврейское кладбище во Франции осквернили свастиками

16:42Сегодня

В Индонезии нашли массовое захоронение жертв цунами 15-летней давности

15:0618 февраля

Россиянина арестовали на Гаити вместе с бандой

Мир00:2722 января

Курильские и российские

Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
14:58Сегодня

Россия обвинила США в намерении расколоть Сирию

14:38Сегодня

Сирийская армия пошла в наступление

10:0118 февраля

В Германии отказались верить в мировое лидерство США

Россия
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Пригожин пожаловался на шантаж Навального
Следователи выяснили подробности смерти найденного с пакетом на голове срочника
Российские священники возмутились бутылкой водки в форме часовни
Все материалы
Мир
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Эсминец США второй раз с начала года поплыл в Черное море
В Японии рассказали о законности широкой талии
Еврейское кладбище во Франции осквернили свастиками
В Индонезии нашли массовое захоронение жертв цунами 15-летней давности
«Угроза не исчезла»
 
Россия обвинила США в намерении расколоть Сирию
Все материалы
Бывший СССР
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Украина обеспокоилась из-за проката «агрессивного» российского фильма в США
Киеву предрекли конец транзитной газовой монополии
Украинский чиновник включил порно на совещании и был осмеян
Молдавия пожаловалась в ООН на вызволившую молдавских пилотов из плена Россию
В ДНР уточнили детали «атаки украинских беспилотников»
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Российской экономике предсказали новый удар от США
Россияне нашли причины своих бизнес-провалов
Россиян предупредили о попадании в финансовую яму
Банковские карты россиян оказались под угрозой
Названы лучшие вина России
В США ополчились на людей Мадуро
Все материалы
Силовые структуры
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
«Надо убивать!»
Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Трое бывших полицейских сели за пытки россиянина кипятком
Убитый в Дагестане боевик с подпольным арсеналом оказался бывшим зеком
Патрушев обеспокоился ростом подростковой преступности
Подростки-грабители избили полицейского в Москве
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Охота крепкая
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Ракеты С-400 предложили поискать на дне Ла-Манша
Конструктор раскрыл главное преимущество Т-90МС
«Утюг» НАТО попал в прицел российского Су-24
Сброс Су-30МКИ западных бомб показали на видео
Все материалы
Спорт
Фрэнсис Нганну и Кейн ВеласкесСлавная охота
Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд
Бой с участием россиянина вошел в историю MMA
«Спартак» выгнал «русского Месси»
Российский боец Минаков прокомментировал первое поражение в карьере
Шайба пролетела в сантиметрах от головы комментатора матча НХЛ
Бывший боец UFC захотел отомстить Емельяненко
Итальянский клуб пропустил 20 мячей в одном матче и был исключен из чемпионата
Все материалы
Культура
Взятие Берлина
Еврейский лауреат, американские уродцы и бразильский мессия: лучшие фильмы Берлинале-2019
«Я пришел на дискотеку, чтобы снять тебя и стресс»
Россию захватывают хиты про наркотики и рейвы под музыку 1990-х
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»
Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
Названы лучшие саундтреки всех времен
Марат Башаров отреагировал на новости о своем разводе
Сын Децла высказался против съемок фильма об отце
В Сан-Франциско отменили показ фильма «Т-34» из-за «российской пропаганды»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
Познер извинился за шутку о возможности «окосеть» в окружении китайцев
Комментатор выругался в прямом эфире «Би-би-си»
Побывавшая в сумасшедшем доме девушка поделилась опытом
Украинцев обвинили в попытке навязать миру русофобию через игру
Все материалы
Ценности
Карл ЛагерфельдКарл Великий
Он изменил мир моды и стал легендой: умер дизайнер Лагерфельд
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Голливудский пророк
Виллы, спорткары и собственный флот. Как жил основатель церкви сайентологии
Стала известна причина смерти Карла Лагерфельда
Карлу Лагерфельду нашли замену
Умер Карл Лагерфельд
Россиянам напомнили о связи Лагерфельда с Россией
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Веревочный мост с туристами рухнул в Китае
В аэропорту Рима вспыхнул пожар
Российский пилот посадил самолет с разбитым лобовым стеклом
Объявлена стоимость билета на первый круизный лайнер для взрослых
Все материалы
Из жизни
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
Женщина отбила щенка от ястреба
Больной раком пациентке удалили язык и восстановили его из руки
Все материалы
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
Волга: возвращение
Спустя 55 лет Волги снова приняли участие в ралли Монте-Карло — атмосферный фоторепортаж
$50 000 за шиномонтаж, сэр!
Сколько стоит обслуживать культовый суперкар McLaren F1?
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
Уникальную лемановскую «Мазду» нашли спустя 35 лет
Subaru привезет в Женеву «адреналиновый» кроссовер
Покрышки спортпрототипа Porsche 919 Hybrid пустили на виниловые пластинки
Все материалы
Дом
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Названа минимальная стоимость квартиры с ремонтом в Москве
Названы самые развитые районы Москвы
Названы самые популярные города для празднования Дня защитника Отечества
Обозначены масштабы роста цен на жилье в Москве
Все материалы