Путин заявил о приостановке участия России в ракетном договоре

Россия приостанавливает свое участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на аналогичные действия США. Об этом в субботу, 2 февраля, заявил российский президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Наш ответ будет зеркальным», — подчеркнул российский лидер на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Он также напомнил, что в Вашингтоне заявили о том, что занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. «Мы будем делать то же самое», — отметил Путин.

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Ранее сообщалось, что США со 2 февраля приостанавливают выполнение обязательств по ДРСМД. Американская сторона настаивает, что причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны России, тогда как США продолжают их соблюдать. По словам американского лидера Дональда Трампа, процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей. В то же время Трамп отметил, что хочет провести с Россией переговоры о заключении нового договора по контролю над вооружением.

В российском МИД заявили, что Россия оставляет за собой право на ответную реакцию в случае, если США выйдут из договора. Там также подчеркивали, что Вашингтон не предоставил доказательств нарушения Москвой ДРСМД.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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