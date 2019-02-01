США объявили о приостановке обязательств по ракетному договору

Соединенные Штаты со 2 февраля приостановят выполнение обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, передает ТАСС.

«Россия годами бессовестно нарушала условия Договора РСМД. Россия по-прежнему фактически нарушает свои обязательства не производить, не обладать и не испытывать ракеты среднего радиуса действия наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров», — сказал он.

Помпео также отметил, что несмотря на нарушения с российской стороны, Вашингтон в течение последних лет продолжал соблюдать свои обязательства по ДРСМД.

По словам американского лидера Дональда Трампа, процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей. «Россия слишком долго безнаказанно нарушала договор РСМД, скрытно разрабатывая и развертывая запрещенную ракетную систему, которая представляет собой прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом», — сказал он. Его слова передает РИА Новости.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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