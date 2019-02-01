В НАТО признали нарушение Россией ракетного договора

Россия ответственна за одностороннее решение США о начале процедуры расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в заявлении Совета НАТО, сообщает ТАСС.

«Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД, отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению договора», — сказано в заявлении Североатлантического альянса.

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Также страны альянса подчеркивают, что стремятся к конструктивным отношениям с Россией, «когда действия России сделают это возможным». Представители НАТО призвали Россию вернуться к выполнению договора в течение ближайших шести месяцев — именно столько, по заявлению американского президента Дональда Трампа, займет односторонний выход из договора.

Ранее 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что со 2 февраля Соединенные Штаты приостанавливают исполнение обязательств, которые на них накладывает ДРСМД.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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