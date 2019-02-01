США захотели прекрасных отношений с Россией

Соединенные Штаты рассчитывают наладить с Россией прекрасные отношения. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

Это, по его словам, должно произойти после того, как Москва и Вашингтон достигнут устраивающих обе стороны договоренностей по контролю над вооружениями. «Чтобы контроль над вооружениями отвечал национальной безопасности всех сторон, все они должны добросовестно соблюдать свои обязательства», — заявил Трамп.

Он отметил, что США готовы взаимодействовать с Россией по контролю над вооружениями и, возможно, «впервые за все время наладить прекрасные политические, экономические, торговые и военные отношения». «Это будет замечательно и для России, и для Соединенных Штатов, равно как и для всего мира», — сказал он.

Ранее 1 февраля Трамп заявил, что процесс выхода из ДРСМД продлится шесть месяцев, начиная со 2 февраля, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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