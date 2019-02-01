Кремль отреагировал на истечение срока ракетного ультиматума США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал истечение срока ультиматума от США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает «Интерфакс».

«Дело идет к тому, что 2 февраля, по идее, мы должны получить некое уведомление от США», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что нежелание американских властей вести конструктивные переговоры говорит о том, что «решение на слом договора» было принято уже давно. Песков убежден, что в ближайшее время Вашингтон начнет осуществлять задуманное.

25 января Дмитрий Песков заявил, что Москву не устраивает ультимативный подход США к обсуждению проблематики ДРСМД.

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