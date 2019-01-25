Кремль высказался о ракетных ультиматумах США

Москву не устраивает ультимативный подход США к обсуждению проблематики Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 25 января. Его цитирует ТАСС.

Представитель Кремля выразил сожаление в связи с нежеланием американской стороны слышать партнеров.

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«Российская сторона продолжит доводить свою последовательную позицию до наших собеседников, все параметры нашей позиции хорошо известны, они абсолютно транспарентны», — сказал Песков.

Россию на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

16 января российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США вновь поставили России ультиматум. Американцы считают, что крылатая ракета наземного базирования 9М729 нарушает договор. Увидеть оружие воочию они отказались, отметил Лавров.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Позже Вашингтон обвинил Россию в несоблюдении договора, запрещающего иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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