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Москва оценила шансы США рассорить Россию и Китай

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Сергей Рябков

Отношения Вашингтона, Пекина и Москвы влияют на множество процессов, и рассорить Китай и Россию не получится. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». Его полная версия была опубликована в четверг, 24 января.

«Поссорить нас с Китаем никому не удастся», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможной настороженности в отношениях сторон из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он уверен, что даже если в Вашингтоне кто-то склонен разыгрывать российскую карту, то «наши китайские друзья эту игру прекрасно понимают».

Рябков добавил, что Россия не будет подыгрывать американцам в их политике противодействия подъему Китая. «Это просто исключается», — подчеркнул он.

13 января сообщалось, что развитие сотрудничества между Россией и Китаем, а также создание между ними союза может стать настоящим кошмаром для США. По мнению экспертов Центра национальных интересов, Вашингтон совершает серьезную ошибку, не предпринимая достаточных усилий, чтобы предотвратить сближение Москвы и Пекина.

16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года.

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