США открестились от вечного соперничества с Россией

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва и Вашингтон не обречены на постоянное соперничество. Его слова приводит France 24.

По его словам, для прогресса в отношениях двух стран России необходимо изменить свою политику. «Мы надеемся, что они вернутся к правильному курсу и действиям, которые приведут их на путь верховенства закона, порядка и свободы», — отметил госсекретарь.

Помпео выразил сожаление из-за того, что диалог продвигается медленно из-за поведения России, которая своими действиями показывает, что не хочет частью мирового сообщества. В качестве примеров «неправильных действий» он назвал присоединение Крыма к России, поддержку «повстанцев» на юго-востоке Украины и попытки вмешаться в выборы в США.

Он подчеркнул, что в случае отказа Москвы от своей политической линии два государства смогут «процветать и развиваться бок о бок». «Это не тот случай, когда мы обречены на соперничество, как во времена холодной войны», — подчеркнул он.

19 января Пентагон опубликовал новую военную стратегию, в которой главными стратегическими соперниками США названы Россия и Китай. В документе сообщалось, что соперничество с Москвой и Пекином «потребует крупных и устойчивых инвестиций, потому что потенциально эти угрозы направлены на безопасность и благополучие США».

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