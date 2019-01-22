Мир
 
Последние новости
Угонщик самолета не смог объяснить причину своего поступка
В Кремле отметили неизменность позиций по вопросу мирного договора с Японией
Назван любимый этаж москвичей
Российские заключенные снова напали на тюремщиков
В ЦАР подтвердили данные из расследования гибели российских журналистов
Роман Брэда Питта и Шарлиз Терон опровергли
Угнавший самолет россиянин начинал с битья окон
WADA назвало условие отстранения России от Олимпиады-2020
У человека обнаружили новые органы
Новости партнеров

США открестились от вечного соперничества с Россией

Перейти в «Мою Ленту»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва и Вашингтон не обречены на постоянное соперничество. Его слова приводит France 24.

По его словам, для прогресса в отношениях двух стран России необходимо изменить свою политику. «Мы надеемся, что они вернутся к правильному курсу и действиям, которые приведут их на путь верховенства закона, порядка и свободы», — отметил госсекретарь.

Помпео выразил сожаление из-за того, что диалог продвигается медленно из-за поведения России, которая своими действиями показывает, что не хочет частью мирового сообщества. В качестве примеров «неправильных действий» он назвал присоединение Крыма к России, поддержку «повстанцев» на юго-востоке Украины и попытки вмешаться в выборы в США.

Он подчеркнул, что в случае отказа Москвы от своей политической линии два государства смогут «процветать и развиваться бок о бок». «Это не тот случай, когда мы обречены на соперничество, как во времена холодной войны», — подчеркнул он.

19 января Пентагон опубликовал новую военную стратегию, в которой главными стратегическими соперниками США названы Россия и Китай. В документе сообщалось, что соперничество с Москвой и Пекином «потребует крупных и устойчивых инвестиций, потому что потенциально эти угрозы направлены на безопасность и благополучие США».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Pompeo says US, Russia not doomed to new Cold War
Пентагон раскрыл главных военных противников США
Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина
Трамп назвал Россию и Евросоюз врагами США
Другие материалы рубрики
Мир00:27Сегодня

Курильские и российские

Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
21:01Сегодня

США поддержали затронувшие россиян санкции ЕС

17:44Сегодня

Саперы везли мины на обезвреживание и подорвались

20:07Сегодня

Уволился отвечавший за Европу и Россию американский дипломат

Мир00:0220 января

Первобытная жестокость

Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
18:51Сегодня

Абэ понадеялся на новую встречу с Путиным

18:41Сегодня

Трампу разрешили вершить судьбу трансгендеров в армии

06:30Сегодня

В Сирии нашли склад с оружием террористов

Мир09:10 1 декабря 2018
Джордж Буш и Борис Ельцин

Славный ковбой

Он добил Советский Союз, унизил Саддама и родил Джорджа Буша-младшего
17:18Сегодня

Меркель пожелала хорошего развода с Британией

02:33Сегодня

В возможности купить гражданство стран Евросоюза увидели лазейку для криминала

16:16Сегодня

В Британии испугались возвращения ирландских террористов

Россия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
«Не терять чувство реальности»
На что готовы россияне ради веры
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
Чиновники откупились от получающей копеечное пособие многодетной семьи
Пьяный россиянин избил приехавшего к нему 82-летнего врача скорой помощи
Все материалы
Мир
Курильские и российские
Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
США поддержали затронувшие россиян санкции ЕС
Уволился отвечавший за Европу и Россию американский дипломат
Абэ понадеялся на новую встречу с Путиным
Трампу разрешили вершить судьбу трансгендеров в армии
США выходят из ракетного договора
Америка поставила России ультиматум. Мир ждет новая гонка вооружений?
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Все материалы
Бывший СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
Подсчитаны жертвы конфликта в Донбассе
Порошенко обратился к жителям Крыма и Донбасса
В Белоруссии отреагировали на освобождение Насти Рыбки
Лукашенко вступился за Настю Рыбку
Все материалы
Экономика
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Глава ВТБ рассказал о способности российской экономики выдержать санкции
Назван самый дорогой в мире бренд
Российский госдолг сократился на миллиарды долларов
Немцы высказались о строительстве «Северного потока-2»
Названо условие подписания нового транзитного договора с Украиной
В «Газпроме» опровергли списание девяти миллиардов долгов жителям Чечни
Все материалы
Силовые структуры
Сотрудники правоохранительных органов у аэропорта Ханты-Мансийска Россиянин захватил самолет и потребовал лететь в Афганистан
На борту были 69 человек. Лайнер экстренно сел, угонщика задержали
«Поднимайте всех — мы идем мстить»
Цыгане и казаки устроили бойню на Урале. Их поссорила любовь
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Арестованный за шпионаж американец получил секретные данные вместо личных фото
Российские подростки с битами отомстили обидчикам женщины и ее детей
СК возбудил дело после захвата россиянином самолета
Захваченный российский самолет приземлился
Все материалы
Наука и техника
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3
У человека обнаружили новые органы
Доказана опасность обладания высоким интеллектом
Ту-22М3 разбился в Мурманской области
Все материалы
Спорт
Алина ЗагитоваНа лезвиях
Защитит ли Загитова титул? Главные интриги чемпионата Европы
WADA похвалило Россию
Олимпиада заставит японцев отказаться от порно
Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение
Чемпион мира сделал фото с пожилым австралийцем и привел его в замешательство
ЦСКА продлил контракт с лучшим бомбардиром чемпионата России
Самолет с футболистом клуба АПЛ пропал с радаров
Все материалы
Культура
«Любовь — это война, а брак — соглашение о мире»
Страсть, флирт и стареющая Европа глазами звезды французской литературы
«Ты знаешь, сволочь, как люди живут?»
Рабочие похищают олигарха. Отрывок фильма «Завод» Юрия Быкова
Рэпер Птаха«Путин улыбнулся и сказал: "Вы че, отвяньте от них"»
Птаха о нападении на себя, баттле с Гуфом, наркотиках и депутатах
Избитый Виторганом режиссер Богомолов рассказал о переломе носа и травме черепа
Эротический рисунок Тупака ушел с молотка за 21 тысячу долларов
Объявлены номинанты на «Оскар»
Кобзону посмертно разрешили въезд в Евросоюз
Все материалы
Интернет и СМИ
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
МИД подтвердил подлинность писем дипломатов об убийстве журналистов в ЦАР
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
Изуродованная после пластической операции видеоблогерша покончила с собой
Шурыгина вернулась на телевидение и попыталась устроить вялый мордобой
YouTube массово порекомендовал зрителям ролики про теракты
В Японии устыдились собственной любви к порножурналам
Все материалы
Ценности
Время женственности
Самые необычные и драгоценные дамские часы SIHH-2019
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Не думай о секундах
Часы для увлеченных, отважных и деловых людей
Ким Кардашьян отфотошопила лицо и насмешила сети
Ирина Шейк поделилась секретом быстрого похудения
Бродячий пес ворвался на подиум во время показа и сорвал шоу
Найден способ носить платья зимой и не мерзнуть
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
Стюардесса рассказала о секретных правилах поведения на борту
Турист спрыгнул в море с круизного лайнера и заставил себя искать
Пассажир российского самолета потребовал развернуть лайнер в Афганистан
Найден неожиданный способ вырастить успешного ребенка
Все материалы
Из жизни
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»
Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
Африканец захотел выиграть в лотерею при помощи колдуна и лишился глаза
Два индийца попытались схватить быков за рога и погибли
Носорог протаранил автомобиль и попал на видео
Все материалы
Дакар-2019
Если вы не следили за самой красивой гонкой этого года, то просто посмотрите, как это было
Спорткар, который не смог
Бразильский Volkswagen, о котором вы не слышали, — история постройки и провала
История Супры
Насыщенная биография японского купе
Машины-долгожители
Рейтинг машин, которые владельцы не хотят менять даже через 15 лет
В Малайзии нашли худшую в мире реплику Ferrari LaFerrari
40-летний хэтчбек Ford Fiesta почти без пробега уйдет с молотка
Германии предложили отказаться от безлимитных автобанов
Все материалы
Дом
«Там жили девушки легкого поведения»
Россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
Москвич открыл сауну в жилом доме и пригрозил соседям отключением воды
Сочинской недвижимостью заинтересовались американцы и узбеки
Петербургские риелторы рассказали об оздоровительном влиянии алкомаркетов
Все материалы