Пентагон раскрыл главных военных противников США

Министерство обороны США опубликовало новую военную стратегию, в которой главными стратегическими соперниками США названы Россия и Китай.

В документе сообщается, что соперничество с Москвой и Пекином «потребует крупных и устойчивых инвестиций, потому что потенциально эти угрозы направлены на безопасность и благополучие США».

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«И эти угрозы увеличатся в будущем», — спрогнозировал Пентагон.

В военной стратегии также отмечается, что, помимо России и Китая, угрозу безопасности США представляют Иран и Северная Корея.

В декабре 2017 года была представлена Стратегия национальной безопасности США, в которой в числе угроз называются страны-изгои, «ревизионисты» и международные террористические организации.

«Ревизионистскими государствами» в Вашингтоне неоднократно называли Россию, Иран, Северную Корею и Китай.

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