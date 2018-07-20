Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина

Президент США Дональд Трамп пообещал стать злейшим врагом Владимира Путина, если отношения между Россией и США не наладятся. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

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«Мой предшественник Барак Обама был абсолютным козлом отпущения Москвы. Я же подхожу к России гораздо жестче, чем любой другой президент за долгие годы. Возможно, даже жестче, чем когда-либо, — заявил он. — Поладить с Путиным, поладить с Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я стану для Путина злейшим врагом»

19 июля Трамп попросил своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить Владимира Путина нанести визит в Вашингтон. До этого он заявил, что ждет новой встречи с Владимиром Путиным. «Я жду нашей второй встречи, чтобы можно было начать реализацию ряда вещей из того объема, который мы обсудили, в том числе противодействие терроризму, безопасность Израиля, ядерное нераспространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие», — указал американский президент.

Первый полноформатный саммит Россия — США прошел в Хельсинки 16 июля. Переговоры продлились почти четыре часа. Американский и российский лидеры обсудили множество вопросов — от торговли до ядерной тематики.

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