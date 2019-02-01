В ракетном споре США и России появились картинки из сети

Вашингтон в качестве доказательств нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) предоставил снимки из сети, а не реальные данные. Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

По его словам, российская сторона не осуществляла пусков ракет на дальность, запрещенную ДРСМД. При этом американцы назвали две даты, когда такие пуски якобы имели место. «Они передали нам спутниковый снимок, который можно скачать из интернета, и даже дали ресурс, по ссылке на который можно эту фотографию получить», — добавил Рябков.

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Замминистра отметил, что на фотографиях также есть снятые из космоса объекты на полигоне Капустин Яр, откуда, по утверждению Вашингтона, и осуществлялись запуски. Однако снимки из сети и названные даты — «это не то же самое, что свидетельство дальности, на которую запускалась ракета», подчеркнул дипломат.

16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля.

Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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