США нашли у России еще больше запрещенных ракет

США считают, что Россия развернула еще больше крылатых ракет наземного базирования 9М729, которые, по версии Вашингтона, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этой пишет The Wall Street Journal.
Как рассказал газете высокопоставленный чиновник, знакомых с данными американской разведки, в настоящее время Россия развернула четыре дивизиона с крылатыми ракетами 9M729. По его словам, это больше, чем три дивизиона, которые, как утверждалось, были несколько месяцев назад. Отмечается, что США недавно проинформировали об этом своих западных союзников.
31 января в комитете Совфеда по обороне и безопасности заявили, что новое американское артиллерийское орудие, способное стрелять на расстояние свыше 1,6 тысячи километров, нарушает ДРСМД.
16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля.
Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
США, в частности, упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.