США нашли у России еще больше запрещенных ракет

США считают, что Россия развернула еще больше крылатых ракет наземного базирования 9М729, которые, по версии Вашингтона, нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этой пишет The Wall Street Journal.

Как рассказал газете высокопоставленный чиновник, знакомых с данными американской разведки, в настоящее время Россия развернула четыре дивизиона с крылатыми ракетами 9M729. По его словам, это больше, чем три дивизиона, которые, как утверждалось, были несколько месяцев назад. Отмечается, что США недавно проинформировали об этом своих западных союзников.

Материалы по теме США выходят из ракетного договора Америка поставила России ультиматум. Мир ждет новая гонка вооружений? Хлопнули дверью США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР

31 января в комитете Совфеда по обороне и безопасности заявили, что новое американское артиллерийское орудие, способное стрелять на расстояние свыше 1,6 тысячи километров, нарушает ДРСМД.

16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля.

Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

США, в частности, упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!