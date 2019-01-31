Россия рассказала о скором выходе США из ракетного договора

Вашингтон приостановит свои обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, это, «видимо, случится в ближайшие выходные». С российской стороны также отметили, что США заняли деструктивную позицию по договору, выдержанную в предельно жесткой тональности. Кроме того, замминистра заявил, что ответственность за происходящее с Договором РСМД полностью лежит на Соединенных Штатах.

Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон сообщила, что Вашингтон не занимается разработкой новых ядерных вооружений и со времен холодной войны сократил свой ядерный потенциал на 88 процентов, в отличие от «некоторых других стран».

«США должны иметь современные, гибкие и устойчивые ядерные силы, которые будут безопасны. Это не значит, что США создают новое ядерное оружие или преследуют новые ядерные цели в мире. Нет, мы не делаем этого», — сказала она. «Мы остаемся твердо приверженными своим обязательствам по режиму нераспространения»,— добавила она и призвала «всем работать вместе».

Российский дипломат также рассказал, что по итогам встречи «ядерной пятерки» (Россия, США, Великобритания, Франция и Китай), прошедшей в Пекине, не было сделано итогового совместного заявления. Как отметил Рябков, это стало «беспрецедентным вызовом для данного формата».

16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля.

Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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