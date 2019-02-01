США заподозрили в желании измотать Россию

США, вероятно, решили экономически изматывать Россию, втягивая ее в новую гонку вооружений. Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит «Интерфакс».
Он отметил, что Вашингтон не учел, что Москва извлекла хорошие уроки из прошлого, и ее ответ на любые вызовы будет экономически подъемным.
Рябков добавил, что российская сторона никогда не будет первой в раскручивании гонки вооружений. «Я знаю точно, что никому угрожать Россия не будет. Россия будет заниматься сдерживанием потенциальных противников и гарантированным обеспечением собственной безопасности», — добавил он.
В то же время Москва не может исключать, что при наихудшем сценарии США уже сейчас могут развернуть в Румынии 24 крылатые ракеты «Томагавк» в ядерном оснащении. Позднее к ним может добавиться такое же количество ракет в Польше, в итоге их станет 48. При этом Рябков отметил, что когда точно такие ракеты будут произведены американцами, неизвестно.
Замглавы МИД также заявил, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — «неотвратимая перспектива». «Эта игра отыграна, американцы, конечно, договор в итоге отбросят», — сказал он.
Рябков также рассказал, что Вашингтон в качестве доказательств нарушения Москвой ДРСМД предоставил снимки из сети, а не реальные данные.
29 января заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что гонка вооружений Вашингтона и Москвы на самом деле уже началась. По его словам, это произошло, потому что «Россия уже поставила на вооружение ракетные системы», нарушающие ДРСМД.
16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля.
Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.