Лавров поведал о неуважении к России

С Россией непозволительно обращаться так, будто ей никто ничего не должен, и только она всем что-то должна. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2018 года. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, подобный подход Москва периодически наблюдает в поведении некоторых западных коллег. «Давайте сотрудничать, давайте работать на основе равноправия», — подчеркнул министр.

Лавров чуть ранее также указал, что Россия заинтересована в восстановлении нормальных отношений с США и Евросоюзом на принципах взаимного учета интересов. В то же время Москва продолжит реагировать «на повышенную военную активность НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам», — отметил он.

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Ранее министр рассказал, что США приехали на консультации по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) с ультиматумом. При этом их единственная позиция была следующей: «Вы нарушаете договор, а мы его не нарушаем, поэтому вы, Россия, обязаны сделать то, что мы от вас требуем, а мы ничего делать не должны».

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. После госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными.

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