США выдвинули России ультиматум по ракетному договору

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), если Россия не вернется к его исполнению в течение 60 дней. Об этом заявил 4 декабря в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео, передает агентство ТАСС.

«Во время этих 60 дней мы по-прежнему не будем производить, испытывать и размещать какие-либо системы (системы вооружений, попадающие под ДРСМД — прим. «Ленты.ру»). После этих 60 дней мы посмотрим, что будет», — добавил Помпео.

Глава Госдепа отметил, что эта позиция была поддержана союзниками США по НАТО, с которыми вопрос ракетного договора обсуждался в Брюсселе. «Насчет этого есть полное единство [среди членов НАТО]», — подчеркнул госсекретарь США.

Он добавил, что Соединенные Штаты ранее уже призывали Россию вернуться к соблюдению ДРСМД, но «пока нет никаких признаков, что они это делают».

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