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Американцам пригрозили Шойгу

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Россия рассчитывает на трезвый подход США к оценке ситуации в мире. Такое заявление сделали в российском МИД, передает РИА Новости.

В Москве надеются, что Вашингтон не сделает необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), в противном случае ему придется иметь дело с министром обороны России Сергеем Шойгу. «У нас готовы решения на любое развитие событий. Ну, а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет [министр иностранных дел России] Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу», — заявил директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

22 ноября сообщалось, что в Вашингтоне надеются на стремление России вернуться к соблюдению ДРСМД. По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, ситуация с договором «просто неприемлема», так как «две страны подписали договор, одна из них нарушает его, а второй приходится с этим жить».

До этого Шойгу предупредил США о серьезных последствиях выхода из соглашения.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ДРСМД. По его словам, Вашингтон вынужден пойти на этот шаг, так как Москва данный договор нарушает. Американский лидер добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.

ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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