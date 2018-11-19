Путин пригрозил нерасточительно ответить на выход США из ракетного договора

Россия не оставит без ответа выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент Владимир Путин, передает «Интерфакс».

«Вновь подчеркну: мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу и надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение Соединенных Штатов о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны», — сказал он.

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Путин напомнил про наличие у российской армии гиперзвукового оружия, способного преодолевать любую систему ПРО. По его словам, Москва была вынуждена разработать его после одностороннего выхода Вашингтона из договора по противоракетной обороне. В связи с этим, российский лидер отметил, что страна не должна позволить втянуть себя в гонку вооружений: «мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие армии и флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы за счет гибких, нерасточительных для бюджета, но эффективных решений».

В октябре президент США Дональд Трамп, ссылаясь на нарушение соглашения Россией и наращивание вооружений Китаем, заявил о намерении выйти из ДРСМД. Договор был подписан Советским Союзом и США в 1987 году. Соглашение запрещает участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывает стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки.

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