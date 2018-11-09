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Российскую ядерную «Мертвую руку» признали бесполезной

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Российский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука») при необходимости задействует лишь ограниченное число ракет, заявил еженедельнику «Звезда» бывший начальник (в 1994-1996 годы) Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор Есин.

Генерал-полковник, в начале 1990-х участвовавший в международных переговорах о сокращении ядерных вооружений с Соединенными Штатами и о выводе ядерного оружия с Украины, отметил, что система «Периметр» функционирует и усовершенствована. «Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», — заявил военный аналитик и политолог.

По мнению Есина, в случае развертывания в Европе баллистических ракет средней дальности, нарушающих действующий Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), у американцев «появится возможность нанести поражение основной массе наших развернутых в европейской части страны ракетных средств, а оставшиеся перехватить на траектории их полета с помощью системы ПРО (противоракетной обороны — прим. «Ленты.ру»)».

Россия, в свою очередь, отмечает эксперт, способна в сжатые сроки наладить выпуск ракет средней дальности, в частности, на основе первых двух ступеней трехступенчатого «Ярса», однако наиболее подходящим ответом на действия США могло бы стать наращивание гиперзвуковых вооружений.

«Но если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет», — признал Есин. Генерал-полковник отметил, что если американцы «все-таки начнут разворачивать свои ракеты в Европе, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара».

В ноябре руководитель Центра международной безопасности, действительный член РАН Алексей Арбатов заявил, что «появление американских крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности в Европе в пух и прах разносит систему ответно-встречного удара, которая является основой нашей стратегии ядерного сдерживания».

В том же месяце The Washington Free Beacon написал, что США способны в течение нескольких месяцев после выхода из ДРСМД создать крылатую ракету наземного базирования средней дальности, на что Россия вряд ли сможет ответить какими-либо новыми вооружениями.

В октябре президент США Дональд Трамп, ссылаясь на нарушение соглашения Россией и наращивание вооружений Китаем, заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД.

ДРСМД подписан Советским Союзом и США в 1987 году. Соглашение запрещает участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывает стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки. Договор носит двухсторонний характер и не затрагивает Китай.

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Генерал-полковник Виктор Есин: «Если американцы все-таки начнут разворачивать свои ракеты в Европе, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара»
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