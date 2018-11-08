США испытали оружие холодной войны

ВВС США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает Associated Press. Ракета, отмечает агентство, успешно поразила учебную цель, расположенную в Тихом океане.

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МБР была запущена с базы ВВС Ванденберг (Калифорния). По данным Командования глобального удара ВВС, ракета без боезаряда стартовала 6 ноября в 23:01 по времени Западного побережья США (7 ноября в 10:01 по московскому времени). Целью теста названа отработка надежности и точности систем МБР.

В июле ВВС «благополучно прервали» испытательный пуск Minuteman III. Причиной отмены стала «аномалия, которая может включать в себя любое непредвиденное событие во время теста». Разбором произошедшего займется аналитическая группа. До этого в 2018 году ракета успешно испытывалась в мае и апреле.

Трехступенчатые МБР наземного базирования семейства Minuteman III изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны США с СССР. В настоящее время оружие является единственной МБР наземного базирования, принятой на вооружение в США. Всего Вашингтон располагает 450 ракетами Minuteman III.

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