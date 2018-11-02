В США подтвердили возможность ударить по России из Европы

Системы противоракетной обороны, развернутые в Румынии и Польше, допускают легкое переоборудование в наступательные комплексы, пишет Исследовательский институт ВМС США.

Организация побеседовала с Абрахамом Денмарком, который в настоящее время возглавляет азиатское направление в Центре поддержки ученых имени Вудро Вильсона, а ранее работал в Пентагоне. По мнению эксперта, преобразование объектов Aegis Ashore в Румынии и Польше с оборонительной позиции против иранских баллистических ракет на наступательную позицию в отношении России «производится очень легко», что, учитывая имеющиеся у НАТО ракеты морского и воздушного базирования, может осложнить российские планы защиты от возможных атак с европейского направления.

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Денмарк признает, что подобное преобразование нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

В октябре президент США Дональд Трамп, ссылаясь на нарушение соглашения Россией и наращивание вооружений Китаем, заявил о намерении выйти из ДРСМД. Советник главы американского государства по национальной безопасности Джон Болтон, посетивший Москву, после встречи с президентом России Владимиром Путиным подтвердил планы Трампа. Реагируя на заявление США о возможном выходе из двухстороннего соглашения, в РФ отметили угрозу новой гонки вооружений, а также допустили принятие ответных мер, конкретное содержание которых официальными лицами не раскрывалось. В частности, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва, избегая повторения опыта СССР, не будет отвечать «настолько затратными методами».

ДРСМД подписан Советским Союзом и США в 1987 году. Соглашение запрещает участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязало стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки. Договор носит исключительно двухсторонний характер (со стороны бывшего СССР в нем задействованы, кроме России, также Украина, Казахстан и Белоруссия), потому, в частности, не затрагивает Китай.

Россия считает грубым нарушением ДРСМД развертывание в Румынии и Польше пусковых установок Mark 41, которые способны запускать не только противоракеты RIM-161 Standard Missile 3, но и крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.

США обвиняют Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М», являющейся сухопутным вариантом ракеты морского базирования «Калибр-НК» (дальностью действия до 1400 километров). В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия до 5500 километров, а не 500 километров, как заявляет Минобороны России.

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