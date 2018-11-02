Наука и техника
 
Последние новости
Топ-менеджер телеканала надел костюм палача расчлененного журналиста и пожалел
Растоптавший свой iPad ярославский депутат предложил отменить пенсию
Кокорин захотел вернуться в футбол
Раскрыта смертельная опасность салонов красоты
Куба поможет российским спутникам
Определен формат предстоящих встреч Путина и Трампа
Южнокорейцам позволили безнаказанно «косить» от армии
Учителей отправили мести улицы к приезду Лукашенко
Недовольного клиента ресторана пустили на блюда и скормили вегетарианцам
Новости партнеров

В США подтвердили возможность ударить по России из Европы

Перейти в «Мою Ленту»

Системы противоракетной обороны, развернутые в Румынии и Польше, допускают легкое переоборудование в наступательные комплексы, пишет Исследовательский институт ВМС США.

Организация побеседовала с Абрахамом Денмарком, который в настоящее время возглавляет азиатское направление в Центре поддержки ученых имени Вудро Вильсона, а ранее работал в Пентагоне. По мнению эксперта, преобразование объектов Aegis Ashore в Румынии и Польше с оборонительной позиции против иранских баллистических ракет на наступательную позицию в отношении России «производится очень легко», что, учитывая имеющиеся у НАТО ракеты морского и воздушного базирования, может осложнить российские планы защиты от возможных атак с европейского направления.

Денмарк признает, что подобное преобразование нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

В октябре президент США Дональд Трамп, ссылаясь на нарушение соглашения Россией и наращивание вооружений Китаем, заявил о намерении выйти из ДРСМД. Советник главы американского государства по национальной безопасности Джон Болтон, посетивший Москву, после встречи с президентом России Владимиром Путиным подтвердил планы Трампа. Реагируя на заявление США о возможном выходе из двухстороннего соглашения, в РФ отметили угрозу новой гонки вооружений, а также допустили принятие ответных мер, конкретное содержание которых официальными лицами не раскрывалось. В частности, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва, избегая повторения опыта СССР, не будет отвечать «настолько затратными методами».

ДРСМД подписан Советским Союзом и США в 1987 году. Соглашение запрещает участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязало стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки. Договор носит исключительно двухсторонний характер (со стороны бывшего СССР в нем задействованы, кроме России, также Украина, Казахстан и Белоруссия), потому, в частности, не затрагивает Китай.

Россия считает грубым нарушением ДРСМД развертывание в Румынии и Польше пусковых установок Mark 41, которые способны запускать не только противоракеты RIM-161 Standard Missile 3, но и крылатые ракеты Tomahawk (дальностью до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской части России.

США обвиняют Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М», являющейся сухопутным вариантом ракеты морского базирования «Калибр-НК» (дальностью действия до 1400 километров). В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия до 5500 километров, а не 500 километров, как заявляет Минобороны России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
F-35B повоюют без оружия
Китай показал удар «самого смертоносного беспилотника»
Производитель супероружия России признал влияние санкций
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01Сегодня

Игрушка дьявола

Новая частица из коллайдера грозит уничтожить всю физику
08:5524 октября

Разведка США раскрыла сроки появления у России противоспутникового оружия

07:0323 октября

Определена неожиданная польза физических упражнений

15:38Сегодня

Названо простое средство для борьбы со старением

Наука и техника00:0419 октября

Часики тикают

Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
10:3220 октября

Названа причина смерти сооснователя Microsoft

09:21Сегодня

Доказана польза молодой крови в борьбе со старением

11:25Сегодня

Межпланетная станция НАСА вышла из строя

Наука и техника00:0329 октября
Священник окропляет верующих святой водой в Страстную пятницу. Славянск, Донецкая область Украины, апрель 2014 г.

«В Киеве не хотят насилия»

Украина бросает Россию ради независимой церкви. Кто в этом виноват?
20:52 1 ноября

В России создадут беспилотник дальностью хода 80 тысяч километров

14:11Сегодня

Доказана смертельная опасность смартфонов

13:2626 октября

F-35 поменяют топливопроводы

Россия
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»
В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
Россиянин избежал тюрьмы за убийство оскорбившей его девушки
Растоптавший свой iPad ярославский депутат предложил отменить пенсию
Россия обогнала другие страны по смертности от табака и алкоголя
Определен формат предстоящих встреч Путина и Трампа
Все материалы
Мир
Обложка комикса Is This Tomorrow?Ленина на них нет
Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
Константинополь пригрозил РПЦ
Турецкий снайпер застрелил ребенка в Сирии
Черный ящик рухнувшего в Индонезии самолета оказался сломан
Европейцы помогут Нигеру бороться с нелегальной миграцией
Сирийский конец
Водка, кальян и техно: как живет Дамаск после войны
Мирный кратом
Американцы нашли замену героину. Ею лечатся даже дети
Все материалы
Бывший СССР
Бедуины с Украины
Латвии нужны трудовые мигранты. Выбирать придется между африканцами и украинцами
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
«Монополия власти приводит к застою и развращению»
Бывший президент Армении попал под следствие и вернулся в политику. Зачем?
Учителей отправили мести улицы к приезду Лукашенко
Армения отозвала обвиненного в госперевороте чиновника с поста генсека ОДКБ
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
В Узбекистане пригрозили санкциями Украине
Все материалы
Экономика
Без преград
Женщины принесут миру триллионы долларов. Надо лишь подождать пару веков
Россияне влезли в рекордные долги
Оценимая помощь
Насколько важно участие бизнеса в социальных проектах
Тинькофф Банк признан лучшим розничным онлайн-банком в мире
В Москве обсудили переход к низкоуглеродной модели экономики
Путин усомнился в мегапроекте
Названы самые гениальные компании мира
Все материалы
Силовые структуры
«Это очень распространенная история»
Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
«Насильники надеялись, что им все сойдет с рук»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Всех насильников дознавательницы МВД отправили под арест
Закованные в наручники насильники дознавательницы МВД попали на видео
Первого из насильников дознавательницы МВД отправили в СИЗО
Сибиряк застрелил проникшего на стройку подростка и закопал в лесу
Все материалы
Наука и техника
Игрушка дьявола
Новая частица из коллайдера грозит уничтожить всю физику
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Гости с пушками
У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны
В США подтвердили возможность ударить по России из Европы
Названо простое средство для борьбы со старением
Все материалы
Спорт
«Каждый день я хотел умереть»
Цыганский король сверг Кличко, потерял все и вернулся, чтобы править
Болельщики заплатили за письма Кокорину в СИЗО больше сотни тысяч рублей
Умер чемпион московской Олимпиады-1980
Болт не получил миллионы и остался без клуба
Бывшему тренеру «Реала» предсказали пост в «Спартаке»
Фанаты устроили травлю опальному капитану «Спартака»
«Первого человека я убил в сумерках»
Он пытался спрятаться от войны и смерти в футболе, но они нашли его и там
Все материалы
Культура
Фредди заберет тебя
Кино недели: поминки по Queen, судьба дизайнера, боевая запрещенка
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Тилль Линдеманн«В мире сейчас творится хрен знает что. И лучше не станет»
Тилль Линдеманн о крови, санкциях, войне и жизни после смерти
Жена Оззи Осборна подсыпала мужу снотворное и узнала грязный секрет
Сатанисты оскорбились новой «Сабриной» и пригрозили судом
Назван худший фильм ужасов всех времен
Умер единственный уссурийский народный артист России
Все материалы
Интернет и СМИ
Побеждает сильнейший
Они потеряли контроль над телом, но не сдались. За ними следят тысячи людей
Учительница повелась на угрозы налоговика-мошенника и отдала ему все сбережения
Парень сильно похудел и горько пожалел
В WhatsApp нашли место для рекламы
Изобретатель интернета разочаровался в нем
Соловьев посчитал журналистов причастными к взрыву здания ФСБ в Архангельске
Подтверждена версия об уничтожении тела убитого саудовского журналиста в кислоте
Все материалы
Ценности
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Арут Арустамян«На самом деле мне повезло, что я армянин»
Арут Арустамян — о правильных шоу, обучении ремеслу и искусстве выбора
Кровавые денди
Как одевались самые опасные и жестокие преступники Лондона
Найдена взаимосвязь между полнотой и личностью человека
Раскрыта смертельная опасность салонов красоты
Меган Маркл нашла способ скрыть глубокое декольте
Раскрыт секрет идеального селфи
Все материалы
Путешествия
Чужой рай
Россиянин поехал в Токио и едва не сошел с ума
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
«Русские ушли и забрали море»
Он поехал в Казахстан в поисках воды, а наткнулся на смерть и мусор
Раскрыты грязные секреты салонов самолетов
Французский лайнер пришлось развернуть перед российской границей
Проституток Амстердама захотели переселить
Россию назвали самой дикой страной в мире
Все материалы
Из жизни
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Мрак и котики
Превратиться в монстра и убежать от реальности: октябрь глазами обычных людей
Женщине по ошибке удалили здоровую почку
Воры, акробаты и силачи сколотили банду и похитили 10 миллионов долларов
В Китае драка пассажирки и водителя автобуса привела к смертельной аварии
Конструктор электрического стула усомнился в нем накануне казни
Все материалы
Быстро и очень дорого
Машины с максималкой выше 400 км/ч
Дикий, дикий Запад
Самые дикие проекты самого известного в мире тюнинг-шоу
Чертова дюжина самых крутых машин SEMA
«Заряженные» тачки главного американского тюнинг-шоу
Видео: самый дорогой кроссовер
26 млн рублей за эксклюзивный Bentley Bentayga Silver Frost — почему он столько стоит?
Стали известны российские цены на кабриолет BMW 8 серии
«Запорожец» с пробегом шесть километров оценили в 30 тысяч евро
«Аурусы» распродали на два года вперед
Все материалы
Дом
Вопрос на сотку
Россиянам надоели дачи и города. Где теперь жить?
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Загнали спутник
Сколько стоят квартиры в ближайших к Москве городах
Новый деловой район появится в Москве
Дефицит магазинов ударит по кошелькам россиян
Жилье в Москве предложили снимать за пять миллионов в месяц
Москва попала в десятку городов мира с быстро дорожающим жильем
Все материалы