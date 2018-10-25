Россия решила не повторять ошибок СССР

Россия не станет отвечать на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) затратными методами, как это было во времена Советского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает «Интерфакс».

Президент, говоря о гонке вооружений, всегда подчеркивает, что Москва будет вынуждена отвечать на неблагоприятные изменения стратегической обстановки, отметил Лавров.

«Но мы никогда не будем делать этого настолько затратными методами, что это будет означать опять повторение примера, когда Советский Союз втянулся по полной программе и сильно надорвал свои экономические и финансовые возможности», — заявил министр.

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По его словам, в ходе переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном стало понятно, что Вашингтон уже принял решение о выходе из договора, и формализовано оно будет через месяц или полтора.

Болтон прилетел на переговоры в Москву 22 октября. На следующий день помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что достигнута предварительная договоренность о встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Париже 11 ноября.

21 октября Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который был подписан еще в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. По словам Трампа, Москва нарушает договор, и США «будут развивать вооружение до тех пор, пока Россия и Китай не согласятся на новую сделку». В Кремле заявили, что выход США из договора нанесет вред безопасности и стабильности всего мира.

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