России пообещали военный ответ за несоблюдение ракетного договора

США подготовят план военного ответа России за несоблюдение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС .

Военный ответ должен будет нивелировать военное преимущество России, полученное посредством незаконных действий, сказал он. Глава государства отметил, что Вашингтон будет сотрудничать с НАТО и другими союзниками.

Ранее 1 февраля Трамп заявил, что процесс выхода из ДРСМД продлится шесть месяцев, начиная со 2 февраля, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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