Россия пообещала ответить на выход США из ракетного договора

Москва оставляет за собой право на ответную реакцию в случае, если США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление сделали в МИД России, передает РИА Новости.

В ведомстве также отметили, что сомнения Вашингтона в транспарентности действий России по договору вызывают удивление. Кроме того, по сообщению российской стороны, Соединенные Штаты не предоставили доказательств нарушения Москвой ДРСМД. Единственным подтверждением являются публикации в Twitter, считают в МИД.

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Отмечается также, что Россия готова вести с США диалог о сотрудничестве в сфере контроля над вооружениями.

Ранее 1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что процесс выхода из ДРСМД продлится шесть месяцев, начиная со 2 февраля, если Россия не вернется к исполнению договоренностей. «Россия слишком долго безнаказанно нарушала договор РСМД, скрытно разрабатывая и развертывая запрещенную ракетную систему, которая представляет собой прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом», — сказал он.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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