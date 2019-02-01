США дали России последний шанс

США дают России последний шанс на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом на телефонном брифинге для журналистов заявил неназванный высокопоставленный представитель американской администрации, сообщает ТАСС.

«Это вопрос международного права, последний шанс для России (…) С начала обсуждения Соединенными Штатами этой темы с Россией в мае 2013 года(…) мы пытались донести до России, что это исключительно в ее интересах вернуться к полному и проверяемому соблюдению договора», — сказал он.

Чиновник также добавил, что у администрации США «нет оптимизма по поводу того, что Россия вернется к соблюдению договора».

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Ранее 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что со 2 февраля Соединенные Штаты приостанавливают исполнение обязательств, которые на них накладывает ДРСМД. По словам американского президента Дональда Трампа, процесс выхода из договора займет шесть месяцев.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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