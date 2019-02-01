Трамп захотел заключить с Россией новый ракетный договор

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести с Россией переговоры о заключении нового договора по контролю над вооружением. Об этом сообщает Reuters.

«Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Конечно, я бы этого хотел», — сказал Трамп.

Ранее 1 февраля американский лидер выразил надежду, что между США и Россией установятся прекрасные взаимоотношения. По его словам, Вашингтон готов к переговорам с Москвой, чтобы прийти к устраивающему обе стороны соглашению о регулировании ракетного вооружения.

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Со 2 февраля Соединенные Штаты приостановят выполнение обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Американская сторона настаивает, что причиной этого стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны России, тогда как США продолжают их соблюдать. Трамп отметил, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

В МИД России заявили, что Россия оставляет за собой право на ответную реакцию в случае, если США выйдут из договора. В ведомстве также отметили, что Вашингтон не предоставил доказательств нарушения Москвой ДРСМД.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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