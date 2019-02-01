Германия захотела спасти ракетный договор России и США

Германия намерена продолжать переговоры о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в случае, если США объявят о выходе из соглашения. Об этом заявила в пятницу, 1 февраля, канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Reuters.

По ее словам, Берлин приложит все силы, чтобы использовать для дальнейших переговоров шестимесячное окно — период до окончательного выхода США из договора.

«Для нас ясно, что Россия нарушила договор. Главное, чтобы окно для диалога оставалось открытым», — подчеркнула канцлер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Ранее 1 февраля в МИД России отметили, что США, вероятно, решили экономически изматывать Россию, втягивая ее в новую гонку вооружений.

В начале января министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что Россия может сохранить ДРСМД, который обеспечивал безопасность в Европе, если перестанет нарушать его.

16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля.

Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности упрекают Россию в том, что последняя скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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