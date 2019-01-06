Германия возложила на Россию ответственность за мировую безопасность

Россия может сохранить Договор о размещении ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который обеспечивал безопасность в Европе, если перестанет нарушать его. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас журналистам газеты Welt am Sonntag.

По его словам, ДРСМД на протяжении десятилетий вносил непосредственный вклад в безопасность Европы. «Поэтому он имеет большое значение для нас в Германии», — подчеркнул министр.

Ключ к сохранению договора находится в Москве, заявил Маас. Россия нарушила контракт, разработав запрещенную крылатую ракету, она должна быть снята с вооружения, если Москва хочет сохранить ДРСМД, уверен глава МИД.

Берлин явно заинтересован в распространении условий российско-американского договора на более широкий круг государств, обладающих ракетами средней дальности, пишет издание. Ситуация со времен холодной войны изменилась, поэтому необходимо разработать новые глобальные правила прозрачности и контроля, добавил Маас.

4 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению договора.

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В декабре госсекретарь США Майк Помпео сказал, что если Москва не начнет выполнять ДРСМД в течение 60 дней, то Соединенные Штаты приостановят его действие, а затем начнут процедуру выхода. В российском МИД ответили, что Вашингтон не пояснил, что имеется в виду под словом «приостановка». Однако если США выйдут из договора, то и Россия будет свободна от обязательств, и «ответственность за слом одной из основ стратегической стабильности ложится на Соединенные Штаты».

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва нарушает условия договора, однако готов заключить новую ядерную сделку с участием России и Китая.

ДРСМД запрещает иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Договор был подписан в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

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