Германия запротестовала из-за ядерных ракет в Европе

Германия выступает против размещения ядерных ракет средней дальности в Европе. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Хайко Маас, сообщает Euronews со ссылкой на агентство DPA.

По его словам, Европа ни при каких обстоятельствах не должна становиться местом, где Россия и США будут мериться силами. «Ядерное вооружение — это абсолютно неправильный шаг», — сказал немецкий министр. Маас считает, что мышление времен холодной войны не подходит для решения проблем в настоящем.

Материалы по теме Победителей не будет Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?

20 октября США объявили о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По словам американского лидера Дональда Трампа, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение.

В то же время США не планируют размещать в Европе ракеты, запрещенные Договором РСМД, заявлял советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!