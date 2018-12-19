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США приняли окончательное решение по ракетному договору

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Решение Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) — окончательное и не является приглашением к диалогу. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, высокопоставленные источники рассказали, что дело не в проблемах между странами, а в желании американцев избавиться от неудобных для них договорных запретов.

«По их оценке, Договор о РСМД существенно ограничивает военные возможности США в проекции на страны, обладающие арсеналами наземных ракет средней и меньшей дальности и представляющие в глазах Вашингтона угрозу американским интересам. Прямо указывается на Китай, Иран и КНДР», — сказал Рябков.

Ранее 17 декабря командующий ракетными войсками генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что Россия рассматривает выход США из ДРСМД при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения. По словам Каракаева, до конца 2018 года на вооружение войскам планируют поставить около сотни новых вооружений, в том числе ракетные комплексы «Ярс» стационарного и мобильного базирования.

О выходе США из ДРСМД американский лидер Дональд Трамп заявил 20 октября. По его словам, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение.

ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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